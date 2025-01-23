Омбудсмен Подмосковья рассказала об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, по каким статьям увеличились штрафы за нарушение правил дорожного движения. С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратился житель Жуковского.

По словам Фаевской, с 1 января 2025 года штраф за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов составляет 1,5 тыс. руб. Размер штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии увеличился с 30 тыс. руб. до 45 тыс. руб. За проезд на красный сигнал светофора водителя оштрафуют на 1,5 тыс. руб., за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части — на 2,2 тыс. руб.

Штраф за движение по полосе для маршрутных транспортных средств составляет 2,2 тыс. руб., или 4,5 тыс. руб. при совершении нарушения в столице или Санкт-Петербурге. Размер штрафа за за выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия составляет от 1-1,5 тыс. руб. до 1,5-2,2 тыс. руб.

Штраф за превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч составляет от 500 до 750 руб., на величину от 40 до 60 км/ч — от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., на величину от 60 до 80 км/ч — от 2-2,5 тыс. руб. до 3-3,7 тыс. руб., на величину более 80 км/ч — от 5 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб.

Также до 30 дней был увеличен срок, в течение которого штраф можно оплатить не в полном размере. Однако, размер скидки уменьшился и теперь составляет 25%.