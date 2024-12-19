Омбудсмен Подмосковья разъяснила, нужно ли платить налог при получении в дар квартиры от родственника

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила, требуется ли платить налог на доход, который был получен в порядке дарения.

С соответствующим вопросом к подмосковному омбудсмену обратилась жительница Солнечногорска, которая рассказала, что бабушка планирует подарить ей квартиру.

По словам Фаевской, доходы, которые были получены в порядке дарения, освобождаются от налогообложения, если даритель и одаряемый — это члены семьи или близкие родственники. Степень родства должна соответствовать Семейному кодексу России — это супруги, родители и детьми, дедушка, бабушка и внуки, братья и сестры.