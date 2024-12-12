Омбудсмен Подмосковья вручила награды активным правозащитникам региона

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках празднования Дня прав человека вручила награды жителям, которые активно ведут правозащитную деятельность.

«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», - обратилась Фаевская к гостям церемонии.

В рамках церемонии шесть человек получили Знаки отличия уполномоченного. Шестерым вручили почетные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории региона.

Также были объявлены благодарности за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Подмосковья. К примеру, благодарность объявили учащемуся колледжа Президентской академии Никите Иванову, который во время теракта в Crocus City Hall самостоятельно эвакуировал людей.

Помимо этого, на церемонии наградили лауреатов конкурса «Молодой правозащитник Московской области». Первое место в нем занял член Общественной наблюдательной комиссии региона и Общественного совета при ГУФСИН России по Подмосковью Ильнур Сафин.