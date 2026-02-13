Онкологический портал Подмосковья с 2021 года посетили свыше 800 тыс. раз

С 2021 года онкологический портал Подмосковья посетили свыше 800 тыс. раз. Итоги работы сайта подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале представлена полная информация о диагностике и лечении онкологических заболеваний в подмосковных медучреждениях. Также там доступна запись на обследования и онлайн-консультации.

Наиболее востребованным разделом портала стал «Новости». Его посетили 734 тыс. раз. Портал с информацией о специалистах посетили 94 тыс. раз, с данными о клиниках — 87 тыс. раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности трансформации системы здравоохранения региона.