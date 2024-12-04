Онлайн-услугой по оформлению разрешений на капитальное строительство в Подмосковье воспользовались почти сто тысяч раз

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Фото: [unsplash.com]

Онлайн-услугой, которая позволяет оформить разрешение на капитальное строительство, в Подмосковье воспользовались около 86 тысяч раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данная услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Такое разрешение требуется получить перед строительством или реконструкцией объектов капитального строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области