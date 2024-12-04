Онлайн-услугой по оформлению разрешений на капитальное строительство в Подмосковье воспользовались почти сто тысяч раз

Онлайн-услугой, которая позволяет оформить разрешение на капитальное строительство, в Подмосковье воспользовались около 86 тысяч раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.