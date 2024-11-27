Онлайн-услугу для таксистов обновили в Подмосковье

В Подмосковье обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси, которая размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выдача электронных разрешений на деятельность такси — одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье. <…> Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — отметила государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Теперь на портале доступен сервис автозаполнения реестровых записей транспортных средств и проверки уникальности ввода данных об автомобиле. Кроме того, добавлен сервис проверки наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси. Услуга доступна для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ее предоставляют бесплатно. Она размещена в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.