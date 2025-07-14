Опека Подмосковья обеспечит защиту девочки, родившейся в аэропорту Антальи

Опека Подмосковья обеспечит защиту девочки, которая родилась в аэропорту Антальи и была брошена родной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Ранее 18-летняя студентка из Подмосковья Екатерина Бурнашкина попыталась избавиться от своей новорожденной дочери в аэропорту Антальи. Девушку задержали, после чего она провела девять месяцев в тюрьме в Турции. Ребенка перевезли в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева девочке, которую назвали Николь, нашли гостевую приемную семью в Павловском Посаде.

Родная мать девочки вышла на свободу и заявила, что намерена вернуть ребенка. Орган опеки Богородского округа обратился в суд с заявлением о лишении девушки родительских прав. Предварительное слушание состоится 21 июля, а первое заседание — 20 августа. Если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приемную семью. Биологический отец девочки ребенка не признал.

«Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее о судьбе девочки рассказал губернатор Андрей Воробьев.