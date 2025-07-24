Операторы «112» в Подмосковье обработали 6 млн вызовов с начала 2025 года

С начала 2025 года операторы службы «112» в Подмосковье приняли более 6 млн обращений, каждый день на номер 112 поступает в среднем около 35 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В сообщении уточнили, что более 1,8 млн вызовов поступило в службу скорой медицинской помощи, 743 тыс. — в полицию и ГИБДД, 104 тыс. — в пожарную охрану. В общей сложности в системе «112» Подмосковья работают более 3,8 тыс. специалистов. Жители могут связаться с системой по телефону, через SMS, чат-бот или видеочат, а также оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильное приложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.