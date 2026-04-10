Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года приняли более 62 тыс. звонков

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2026 года приняли более 62 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Он начал работу в 2019 году, и за это время его операторы приняли более 1,3 млн звонков, а с начала этого года свыше 62 тыс.», — сообщил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Позвонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются каждый день ежедневно с 08:00 до 20:00. Операторы расскажут о системе родовспоможения Подмосковья, необходимых для роддома документах, положенных выплатах.

Также в области действует информационный портал «Стань мамой в Подмосковье».

