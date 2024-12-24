Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали почти 250 тыс. звонков в этом году

С начала 2024 года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 230 тыс. звонков, что на 2 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Почти 20 тыс. звонков в этом году поступило от жителей других регионов России. Операторы отвечают на вопросы о системе родовспоможения в регионе, возможностях медучреждений и не только.

«Для удобства будущих мам вся информация о нашей системе родовспоможения собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье», если же она хочет уточнить какие-то вопросы, то всегда может обратиться в наш колл-центр», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обратиться в колл-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03. Помимо этого, ознакомиться с системой родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.