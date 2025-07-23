Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» получили почти 150 тыс. звонков

С начала 2025 года операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали почти 150 тыс. звонков, порядка 8,9 тыс. — из других регионов, всего с 2019 года там приняли более 1,3 млн звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства будущих мам информация о системе родовспоможения региона собрана также на портале „Стань мамой в Подмосковье“. Если же у женщины остались какие-то вопросы, то она может задать их, позвонив в кол-центр», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Операторы могут рассказать о системе родовспоможения, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах и не только. Позвонить в кол-центр можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать подробнее о работе системы родовспоможения также можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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