Операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья с начала 2025 года приняли более 90 тыс. звонков
С начала года в контакт-центре МФЦ Подмосковья обработали более 90 тыс. звонков
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья с начала 2025 года обработали более 90 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В среднем за сутки операторам поступает более 2 тыс. звонков», - отметили в ведомстве.
Жители обращались в контакт-центр с самыми разными вопросами — от готовности документов до прохождения службы по контракту.
Номер контакт-центра — «122». После звонка нужно выбрать в голосовом меню «3» и задать вопрос. Также можно воспользоваться чат-ботом МФЦ.
Ранее сообщалось, что в подмосковных МФЦ запустили новую услугу для участников СВО.