Операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья с начала 2025 года приняли более 90 тыс. звонков

Операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья с начала 2025 года обработали более 90 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В среднем за сутки операторам поступает более 2 тыс. звонков», - отметили в ведомстве.

Жители обращались в контакт-центр с самыми разными вопросами — от готовности документов до прохождения службы по контракту.

Номер контакт-центра — «122». После звонка нужно выбрать в голосовом меню «3» и задать вопрос. Также можно воспользоваться чат-ботом МФЦ.

Ранее сообщалось, что в подмосковных МФЦ запустили новую услугу для участников СВО.