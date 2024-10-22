Операторы подмосковной Системы-112 приняли более восьмидесяти тысяч от жителей соседних регионов

С начала 2024 года операторы Системы-112 Московской области приняли и передали почти 84 тысячи вызовов, которые поступили от жителей соседних регионов, граничащих с Подмосковьем. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В сообщении уточнили, что такой работе способствует интеграция с соседними областями. Сейчас вызвать экстренную службу через региональную Систему-112 возможно в Рязанскую, Ярославскую, Тверскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Смоленскую области, а также в город Москву. Это позволяет сократить время реагирования на экстренные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.