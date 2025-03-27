Операторы-психологи Системы-112 Подмосковья оказали помощь более 125 раз с начала 2025 года

Операторы-психологи подмосковной Системы-112 с начала 2025 года оказали помощь более 125 раз. Ежедневно такие специалисты принимают порядка пяти вызовов.

Поддержка психологов требуется, если заявитель находится в состоянии шока или беспомощности. Также такие специалисты консультируют жителей, обратившихся с вопросами об эмоциональном выгорании, семейных ссорах, зависимостях.

«Для всех этих людей операторы-психологи становятся первым звеном в цепи помощи, предлагая поддержку и рекомендации в трудных ситуациях», — отметили в пресс-службе Системы-112.

С начала работы системы в Подмосковье психологи обработали свыше 40 тыс. вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой медпомощи в регионе.