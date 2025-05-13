Операторы Системы-112 Подмосковья обработали свыше 100 млн вызовов

В подмосковную Систему-112 за все время ее работы поступило более 100 млн вызовов. Система начала работать 1 июня 2015 года, напомнили в пресс-службе.

Большая часть звонков была направлена в скорую помощь — свыше 26 млн. В полицию и ГИБДД перенаправили более 9 млн обращений, в пожарную охрану — около 1 млн. Помимо этого, было обработано почти 13 млн справочных запросов. Свыше 40 тыс. обратившихся получили психологическую помощь.

Более 850 тыс. обращений поступило из других регионов и около 5 тыс. — на иностранных языках (они были обработаны лингвистами). В среднем в день на номер 112 поступает порядка 30 тыс. обращений.

За все время работы в Системе-112 региона разработали более 30 новых функций. В систему входит около 500 объектов и почти 4 тыс. операторов и диспетчеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с работниками пожарной охраны и поздравил их с профессиональным праздником.