Операторы Системы-112 Подмосковья в сентябре приняли порядка 690 тыс. вызовов. Показатель сохранился на уровне августа, когда в службе приняли около 689 тыс. обращений.

Чаще всего жителям требовалась помощь медиков. Число таких вызовов за месяц составило 224 тыс. Это на 7% меньше, чем в августе, когда было зарегистрировано около 241 тыс. таких обращений.

В полицию и ГИБДД поступило 92 тыс. вызовов, что на 15% меньше, чем в августе (108 тыс.). В службу пожарной охраны поступило 11 тыс. обращений. Для сравнения, в августе зарегистрировали на 1 тыс. вызовов больше.

Число хулиганских звонков снизилось. Если в августе их поступило 13 тыс., то в сентябре — 9 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ области.