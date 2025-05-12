Операторы Системы-112 Подмосковья за праздники приняли более 360 тыс. вызовов

Операторы Системы-112 Московской области за период майских праздников приняли более 360 тыс. вызовов. Традиционно на длинных выходных число обращений в регионе увеличивается.

«Так, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая на номер „112“ в Подмосковье поступило свыше 360 тыс. вызовов», — рассказали в пресс-службе Системы-112 региона.

Ежедневно на номер могло поступать до 41 тыс. вызовов. Для сравнения, в обычные дни операторы обрабатывают до 25 тыс. обращений в день.

В большинстве случаев жителям требовалась помощь медиков. Таких звонков поступило около 90 тыс. Порядка 41 тыс. звонков было связано с полицией, более 8 тыс. — с пожарной охраной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.