Операция «Елочка-2024» стартовала в Подмосковье в целях пресечения фактов незаконной рубки деревьев

В Подмосковье на территории земель лесного фонда стартовало мероприятие «Елочка-2024», направленное на предотвращение, выявление и пресечение фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, его будут проводить до конца декабря. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные групп с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ведомстве напомнили, что физическим лицам за незаконную рубку елок грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, юридическим — до 500 тысяч рублей. В случае, если нанесенный ущерб превысит пять тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.