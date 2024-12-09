Оптимизацию дорожного движения провели на трех перекрестках Подмосковья

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали дорожное движение на трех перекрестках в Воскресенске, Жуковском и Чехове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, рабочие увеличили время работы пешеходного светофора на пересечении улиц Горького и Менделеева в Воскресенске и шесть секунд увеличили время левого поворота с улицы Лацкова на улицу Гагарина в Жуковском. В Чехове дорожники увеличили время выезда с улицы Комсомольской на улицу Гагарина утром и вечером на пять секунд. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют улучшить движение и ликвидировать пробки на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.