Организатора незаконных свалок в Павловском Посаде обяжут возместить ущерб на 3 млн руб.
Ущерб от свалок на трех участках земли в Павловском Посаде превысил 3 млн руб.
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В Павловском Посаде организатора незаконных свалок на землях вблизи деревни Фатеево обяжут возместить ущерб на 3 млн руб. Судебный процесс инициировало Министерство экологии и природопользования Московской области.
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