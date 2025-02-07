Организатора незаконных свалок в Павловском Посаде обяжут возместить ущерб на 3 млн руб.

В Павловском Посаде организатора незаконных свалок на землях вблизи деревни Фатеево обяжут возместить ущерб на 3 млн руб. Судебный процесс инициировало Министерство экологии и природопользования Московской области.

Несанкционированные навалы мусоры обнаружили на трех земельных участках. Их правообладателем является жительница столицы. Ранее женщине объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь ее ждет суд.

Специалисты ООО «Экоцентр» провели исследования на участках. По их итогам было установлено, что в результате перекрытия отходами плодородного слоя почвы ущерб составил более 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритного мусора.