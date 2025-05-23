Организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Патриотический автомобильный пробег «Дорогами Победы» состоялся в Подмосковье. Мероприятие провела организация инвалидов «Колесница», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Автопробег стал уже третьим. Он был посвящен 80-летию Победы. Его участниками стали водители с инвалидностью на специализированных автомобилях и креслах-колясках со всего региона.

Машины участников были украшены символикой 9 Мая. Также на авто были размещены портреты ветеранов, в том числе погибших бойцов спецоперации.

Автопробегу дали старт у мемориала Подольским курсантам. Второй локацией стал музей «Зоя» в Рузе. Завершилось мероприятие у мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамске. У каждого объекта проходили минуты молчания и возложения цветов.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования 9 Мая губернатор Андрей Воробьев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам в Александровском саду.