Организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы»
Патриотический автопробег «Дорогами Победы» прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Патриотический автомобильный пробег «Дорогами Победы» состоялся в Подмосковье. Мероприятие провела организация инвалидов «Колесница», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Автопробег стал уже третьим. Он был посвящен 80-летию Победы. Его участниками стали водители с инвалидностью на специализированных автомобилях и креслах-колясках со всего региона.
Машины участников были украшены символикой 9 Мая. Также на авто были размещены портреты ветеранов, в том числе погибших бойцов спецоперации.
Автопробегу дали старт у мемориала Подольским курсантам. Второй локацией стал музей «Зоя» в Рузе. Завершилось мероприятие у мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамске. У каждого объекта проходили минуты молчания и возложения цветов.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования 9 Мая губернатор Андрей Воробьев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам в Александровском саду.