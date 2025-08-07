Организация инвалидов «Колесница» провела турнир по рыбной ловле «Рыба мечты»

Турнир по рыбной ловле «Рыба мечты» прошел в деревне Костино в Пушкино. В нем приняли участие инвалиды-колясочники, семьи участников СВО и паралимпийцы.

Мероприятие организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Жить активно!». Доставку инвалидов-колясочников осуществило Министерство социального развития Московской области, а поддержку СМИ предоставило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Местом проведения турнира стала «Осетровая ферма Пушкино». Участники ловили рыбу и готовили уху. Пойманную рыбу взвешивали, чтобы определить победителя. Им стала семья Сергея Калекова из Балашихи, которая поймала осетра весом более 4 кг.

Также в рамках турнира были организованы экскурсия по ферме и выставка «Значение подвига воинов 1-й Ударной армии. Лаврские фронтовики».

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о правилах безопасности во время отдыха на воде и во время рыбалки.