Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасности на водных объектах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья о правилах безопасности во время купания или рыбалки. Специалисты ведомства регулярно проводят в местах отдыха у воды профилактические рейды.

Гражданам напомнили о запрете на купание в необорудованных местах. Кроме того, нельзя ловить рыбу вблизи зон отдыха. В непогоду от купания и рыбалки лучше воздержаться.

Рыбаков призвали не заходить с удочкой в воду на большое расстояние. При забросе снасти следует убедиться в том, что крючок не зацепит окружающих,.

Помимо этого, спасатели подчеркнули, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять без присмотра маленьких детей.

