Орнитологи призвали жителей и гостей Подмосковья не трогать слетков

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о появлении слетков — птенцов, которые учатся летать. Заметить их можно на низких ветвях деревьев или на земле.

По словам специалистов, трогать таких птенцов нельзя — скорее всего, поблизости находятся их родители. Вмешиваться стоит только в случае реальной опасности для молодой птицы: если до нее могут добраться домашние животные или она оказалась на проезжей части.

Брать птенца следует, обернув руку носовым платком. При этом забирать его домой не надо. Лучше перенести его в безопасное место поблизости, где его смогут найти родители.

Ранее в министерстве сообщили, что у птиц начался период гнездования, и призвали жителей не беспокоить пернатых.