Жителей Подмосковья призвали не тревожить птиц в период гнездования

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей и гостей Подмосковья не тревожить птиц: сейчас у пернатых период гнездования.

Птицы активно занимаются обустройством гнезд и выведением потомства с апреля по июль. У некоторых видов этот период начинается раньше — к примеру, у хищников.

В это время в лесах и лесопарковых зонах лучше не шуметь и не использовать технику. Собак следует выгуливать на поводке — некоторые птицы строят гнезда в густой растительности на земле.

Кроме того, жителей призвали не трогать слетков. Это птенцы, которые учатся летать и в процессе обучения могут выпадать из гнезд. Следует помнить, что за ними всегда присматривают родители.

Ранее в министерстве напомнили жителям и гостям области об ответственности, которая грозит за сбор растений, занесенных в Красную книгу.