Осенние уроки по электробезопасности стартовали в школах Подмосковья

Для школьников Подмосковья начали проводить осенние уроки по электробезопасности. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В «Мособлэнерго» на осень запланировано проведение свыше 70 тематических занятий «Электричество – не игрушка!». Их посетят более 1,5 тыс. учащихся пятых, шестых и седьмых классов.

В компании «Россети Московский регион» планируется провести более 100 уроков «Доброе электричество — детям». Их посетят порядка 2 тыс. учащихся школ.

В ходе уроков проводятся лекции, показы тематических видеороликов, демонстрации средств защиты, практические занятия. Дети узнают, как работают электросети, а также учатся оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал хорошим состояние электросетевого комплекса региона.