Остановочные павильоны отремонтировали в семи округах Подмосковья

Остановочные павильоны отремонтировали на семи участках дорог в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки в неудовлетворительном состоянии в городских округах региона выявляют в рамках еженедельного мониторинга. Ремонтные работы проводят специалисты «Мосавтодора».

За неделю в порядок привели объекты в Богородском округе, Солнечногорске, Лотошино, Дмитрове, Воскресенске, Чехове и Пушкино. К примеру, в Лотошино отремонтировали остановку на улице Рогова в поселке Кировский, а в Воскресенске — на Фединской улице в селе Федино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо увеличить количество автобусов, которые идут к станциям МЦД.