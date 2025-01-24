Остановочные павильоны отремонтировали в семи округах Подмосковья
Ремонт остановочных павильонов провели в семи городских округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Остановочные павильоны отремонтировали на семи участках дорог в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Остановки в неудовлетворительном состоянии в городских округах региона выявляют в рамках еженедельного мониторинга. Ремонтные работы проводят специалисты «Мосавтодора».
За неделю в порядок привели объекты в Богородском округе, Солнечногорске, Лотошино, Дмитрове, Воскресенске, Чехове и Пушкино. К примеру, в Лотошино отремонтировали остановку на улице Рогова в поселке Кировский, а в Воскресенске — на Фединской улице в селе Федино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо увеличить количество автобусов, которые идут к станциям МЦД.