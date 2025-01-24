Остановочные павильоны отремонтировали в семи округах Подмосковья

Ремонт остановочных павильонов провели в семи городских округах Подмосковья

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Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Остановочные павильоны отремонтировали на семи участках дорог в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки в неудовлетворительном состоянии в городских округах региона выявляют в рамках еженедельного мониторинга. Ремонтные работы проводят специалисты «Мосавтодора».

За неделю в порядок привели объекты в Богородском округе, Солнечногорске, Лотошино, Дмитрове, Воскресенске, Чехове и Пушкино. К примеру, в Лотошино отремонтировали остановку на улице Рогова в поселке Кировский, а в Воскресенске — на Фединской улице в селе Федино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо увеличить количество автобусов, которые идут к станциям МЦД.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области