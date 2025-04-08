Остановочные павильоны отремонтировали в девяти округах Московской области

В девяти подмосковных муниципалитетах провели ремонт остановочных павильонов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В надлежащее состояние привели объекты в Щелково, Пущино, Раменском, Богородском округе, Долгопрудном, Солнечногорске, Одинцово, Химках, Талдоме.

Например, в Богородском округе отремонтировали два объекта. Это павильоны на Индустриальной улице в Ногинске и в селе Бисерово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, какие масштабные дорожные проекты реализуются в регионе.