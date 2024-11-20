Освещение в Подмосковье провели почти на двухстах объектах

В 2024 году в Подмосковье провели освещение на 188 объектах, работы прошли в рамках проекта «Светлый город», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Достигнуто 87% выполнения [плана]. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в этом году рабочие установили около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В общей сложности они провели более 306 километров линий наружного освещения.

Напомним, что проект запустили в регионе в 2017 году. За это время было освещено свыше 3,7 тысячи объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.