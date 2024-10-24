Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности открылся в подмосковном медучреждении
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Московском областном онкологическом диспансере открыли отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности, это позволит обеспечить права местных жителей на получение помощи необходимого объема и надлежащего качества. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — рассказала заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.
В ведомстве добавили, что онкологический диспансер является лидером в лечении онкологических заболеваний в регионе. Ее оснастили современным диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.