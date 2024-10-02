Отделение челюстно-лицевой хирургии открылось в Детском центре имени Рошаля в Подмосковье

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске открылось отделение челюстно-лицевой хирургии, где будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь детям с различными челюстно-лицевыми патологиями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Отделение челюстно-лицевой хирургии оснащено новейшим оборудованием. Здесь есть все, чтобы обеспечить полный цикл лечения маленьких пациентов — от диагностики до операции и реабилитации. Врачи будут проводить полный объем оперативных вмешательств, в том числе и сложные высокотехнологичные», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новое отделение рассчитано на 30 коек, помощь здесь можно будет получать бесплатно, по полису ОМС. В ведомстве уточнили, что сюда уже поступили первые пациенты, которые готовятся к оперативному лечению.

Напомним, что детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Подмосковья, который будет координатором всех детских учреждений региона. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тысяч пациентов, амбулаторную — более 150 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.