Отделение «Единой России» в Подмосковье передало в зону СВО новые партии гуманитарной помощи

Новые партии гумпомощи передали бойцам СВО единороссы Подмосковья

Официально

Подмосковное отделение «Единой России» за неделю передало участникам специальной военной операции новые партии гуманитарной помощи. Всего с начала СВО из Подмосковья было направлено свыше 15 тыс. тонн груза.

Так, в Мытищах прошла встреча с бойцами, приехавшими в отпуск. Для бойцов приобрели различную технику, бронежилеты, антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, спальные мешки, термобелье, инструменты.

В Одинцово бойцам собрали стройматериалы, в Талдоме — продукты, лекарства, одежду, обувь, постельное белье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, которые завершили обучение для работы на госслужбе.

Актуально
Подмосковье
Специальная военная операция