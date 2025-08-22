Отделение «Единой России» в Подмосковье передало в зону СВО новые партии гуманитарной помощи
Новые партии гумпомощи передали бойцам СВО единороссы Подмосковья
Подмосковное отделение «Единой России» за неделю передало участникам специальной военной операции новые партии гуманитарной помощи. Всего с начала СВО из Подмосковья было направлено свыше 15 тыс. тонн груза.
Так, в Мытищах прошла встреча с бойцами, приехавшими в отпуск. Для бойцов приобрели различную технику, бронежилеты, антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, спальные мешки, термобелье, инструменты.
В Одинцово бойцам собрали стройматериалы, в Талдоме — продукты, лекарства, одежду, обувь, постельное белье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, которые завершили обучение для работы на госслужбе.