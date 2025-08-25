Отделение «Единой России» в Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с центром «Авангард»

Подмосковное отделение «Единой России» подписало соглашение о сотрудничестве с учебным центром «Авангард» в рамках реализации проекта «Выбор сильных».

Соглашение было подписано секретарем Московского областного регионального отделения партии, председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым и директором «Авангарда» Дарьей Борисовой.

По словам Брынцалова, цель проекта «Выбор сильных» заключается в привлечении молодежи к занятиям спортом. Он отметил, что во всех округах Подмосковья открыты спортивные секции, в которых занимаются тысячи ребят. Борисова отметила, что благодаря проекту у центра появятся новые возможности.

«Я уверена, что благодаря спортивному проекту "Выбор сильных" наш спортивный зал и наша спортивная составляющая в рамках учебно-воспитательной работы в центре «Авангард» заиграют совершенно новыми красками, потому что очень приятно сегодня видеть, насколько ожил тот спортивный блок, который теперь содержит большое количество татами, матов, спортивных ковров», — сказала она.

В рамках подписания прошли экскурсия по площадке «Растим патриотов Подмосковья вместе!», спортивные мастер-классы, встреча курсантов с известными спортсменами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции спортивных объектов области.