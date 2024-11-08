Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения открылось в Детском центре им. Рошаля в Красногорске

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске открылось отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, которое стало первым в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В новом отделении будут оказывать плановую и экстренную помощь детям с врожденным пороком сердца, тромбом и другими болезнями.

«Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения оснащено двумя рентгеноперационными, самыми современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование дает возможность проведения сложных внутрисосудистых операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями», — сказала главный врач Детского центра Татьяна Владимировна Шаповаленко.

Напомним, что центр представляет собой флагманский проект в сфере здравоохранения региона и является координатором всех подмосковных детских учреждений. В нем работают квалифицированные специалисты со всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.