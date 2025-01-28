Отделочные работы начались в рамках капремонта Георгиевской гимназии в Егорьевском округе

На улице Парижской Коммуны в городском округе Егорьевск продолжается капитальный ремонт Георгиевской гимназии, его планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы 15 человек, одна единица техники. Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Площадь объекта составляет более 2,1 тыс. кв. м. Строителям предстоит заменить кровлю, окна, двери, обновить фасад здания, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.