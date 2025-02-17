Отделочные работы начались восьмой школе в подмосковном Пересвете

В Пересвете Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт школы № 8, расположенной на улице Мира, д. 13, подрядчик приступил к отделочным работам и монтажу инженерных систем. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке работают более 43 человек и две единицы техники. Подрядчик продолжает демонтаж внутренних конструкций, начал отделочные работы и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентской программы по капремонту школ. Площадь объекта составляет 4,3 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции и канализации и другие работы. Завершить их планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.