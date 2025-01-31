Отделочные работы стартовали в девятой школе Серпухова

В школе №9 Серпухова завершились работы по демонтажу конструкций и стартовали отделочные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на Советской улице. Здесь в рамках программы президента капитально ремонтируют первый корпус. Площадь здания превышает 4,2 тыс. кв. м.

На площадке работают 30 человек и задействованы две единицы техники. Рабочие приступили к внутренней отделке здания, а также проводят монтаж инженерных сетей.

Завершить ремонтные работы в учреждении планируется ко Дню знаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строгого контроля за ходом капремонта в школах.