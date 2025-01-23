Отделочные работы стартовали в гимназии Химок в рамках капремонта

В гимназии №23 Химок, где проводится капремонт, стартовали отделочные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили демонтажные работы и приступили к отделочным», — рассказали в ведомстве.

Учреждение находится на улице Чапаева, 19 в Сходне. Ремонтные работы в нем проводятся в рамках госпрограммы региона за счет бюджетных средств.

В ходе ремонта в здании приведут в порядок фасад, входную группу, кровлю. Также заменят инженерные сети, сантехнику, радиаторы, окна, двери, мебель. Помимо этого, на прилегающей территории проведут благоустройство. Завершение работ запланировано на август.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что по итогам прошлого года в области было построено 35 новых школ.