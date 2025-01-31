Отделочные работы стартовали в «Москворецкой гимназии» Воскресенска в рамках капремонта здания. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке трудятся 32 человека. Задействована одна единица техники. Специалисты на 85% завершили демонтаж конструкций и приступили к отделочным работам.

Гимназия расположена на улице Ломоносова. Объект капитально ремонтируют по президентской программе. Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев призвал держать на контроле ход капитального ремонта в школах.