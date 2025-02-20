Отделочные работы стартовали в школе поселка Молодежный

Отделочные работы стартовали в средней школе поселка Молодежный в одноименном округе. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В учреждении площадью 2,5 тыс. кв. м. в рамках госпрограммы проводится капремонт. В работах задействованы 20 человек, используется четыре единицы техники.

В здании завершаются работы по демонтажу конструкций. Рабочие уже приступили к отделке.

Завершение ремонта запланировано на август.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал держать на строгом контроле ход ремонтных работ в школах региона.