Отделочные работы стартовали в строящемся ФОКе в Бронницах

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Бронницах построили уже на 57%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. На объекте стартовали отделочные работы.

ФОК строится на Москворецкой улице. На площадке трудятся 56 рабочих, задействованы три единицы техники. Здесь завершается установка окон, ремонт кровли и благоустройство.

Площадь учреждения составит более 2 тыс. кв. м. В нем обустроят универсальный спортзал с трибунами на 100 мест, зал для силовой подготовки, фитнес-зал, буфет, медицинские кабинеты. Объект достроят до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на текущий год в регионе запланировано завершение строительства трех ФОКов. Помимо объекта в Бронницах это комплексы в Раменском и Лобне.