Открылась регистрация на участие в забегах «Суперлига Подмосковья»

В регионе была открыта регистрация на участие в забегах «Суперлига Подмосковья». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году забеги будут проходить в пяти подмосковных городах. Это Коломна, Волоколамск, Раменское, Дубна и Одинцово. Полумарафон в Коломне под названием «Летопись Победы» даст серии спортивных мероприятий.

К участию в забегах приглашаются все желающие. На выбор предлагаются три основные дистанции протяженностью от 5 км до 21,1 км. Кроме того, новички могут преодолеть дистанцию протяженностью 3 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы по развитию сферы спорта в регионе за 2024 год.