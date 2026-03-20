Открытый фестиваль имени Б.В. Щукина «Театральная неделя» пройдет в Кашире

Открытый межзональный театральный фестиваль имени Б.В. Щукина «Театральная неделя» пройдет в Кашире с 21 по 28 марта. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится уже в седьмой раз. Оно будет приурочено к 670-летию города.

В программе фестиваля — конкурс чтецов, показы спектаклей, выступления театральных коллективов, тематические экскурсии. Мероприятия будут проходить в ДК им. Ленина и в Доме творчества имени Б.В. Щукина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе пройдет форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».