Выставка фотографий «Дорога домой. ЛНР» открылась в Химках на базе школы «Лига Первых». Экспозиция посвящена годовщине со дня объявления суверенитета Луганской Народной Республики.

Открытие выставки и празднование годовщины провели под лозунгом «Успех V единстве поколений». Это общественная программа, которую реализуют в Химках с прошлого года.

Цель программы — формирование и поддержание интереса к истории родной страны. В ее рамках организуют различные активности на патриотическую тему.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет патриотический концерт. Он посвящен дате принятия постановления о создании школ рабочей молодежи в 1944 году.