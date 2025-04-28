Выставка фотографий «Дорога домой. ЛНР» открылась в Химках
В Химках открыли фотовыставку «Дорога домой. ЛНР»
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Выставка фотографий «Дорога домой. ЛНР» открылась в Химках на базе школы «Лига Первых». Экспозиция посвящена годовщине со дня объявления суверенитета Луганской Народной Республики.
Открытие выставки и празднование годовщины провели под лозунгом «Успех V единстве поколений». Это общественная программа, которую реализуют в Химках с прошлого года.
Цель программы — формирование и поддержание интереса к истории родной страны. В ее рамках организуют различные активности на патриотическую тему.
Ранее сообщалось, что в Химках пройдет патриотический концерт. Он посвящен дате принятия постановления о создании школ рабочей молодежи в 1944 году.