Отопление в многоквартирных домах Электростали восстановят к вечеру

Отопление в многоквартирных домах, учреждения образования и здравоохранения подмосковной Электростали планируют восстановить сегодня после 17:00. Об этом сообщает Regions со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас ремонтные бригады устраняют последствия технологического нарушения на отопительных сетях в Центральном микрорайоне города. Подачу тепла из-за этого приостановили более чем в 80 многоквартирных домах. Помимо этого, отопления нет в трех школах, двух детских садах и в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.