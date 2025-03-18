Отремонтированную амбулаторию открыли в Рузе
В Рузе открыли амбулаторию после ремонта
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Рузе открыли после ремонта амбулаторию в поселке Космодемьянский. Медицинскую помощь в учреждении получают около 2 тыс. жителей, в том числе 345 детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Амбулатория расположена по адресу: поселок Космодемьянский, дом 1. Она рассчитана на 20 посещений в смену.
В рамках ремонта в здании обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали удобную зону ожидания. Также работы провели в кабинетах терапевта и фельдшера, дневном стационаре, процедурной и прививочной.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году планируется передать больницам региона 32 новых рентген-аппарата С-дуга.