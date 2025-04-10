Отряды юнармейцев «Варяг» и «Атом 11» представят Подольск на региональном этапе игры «Зарница»
В Подольске провели муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница»
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске подвели итоги муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие прошло на базе Дома «Юнармии» в школе им. Д.И. Зернова, рассказали в администрации муниципалитета.
За победу в соревнованиях боролись 25 команд юнармейцев. Ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки в строевой подготовке и оказании первой помощи, а также знание отечественной истории.
В результате победу одержали отряд «Варяг» из гимназии № 7 и отряд «Атом 11» из школы № 11. Эти команды будут представлять Подольск на региональном этапе игры.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил региональное движение «Волонтеры Подмосковья» с пятилетием и поблагодарил добровольцев за их труд.