Отряды юнармейцев «Варяг» и «Атом 11» представят Подольск на региональном этапе игры «Зарница»

В Подольске подвели итоги муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие прошло на базе Дома «Юнармии» в школе им. Д.И. Зернова, рассказали в администрации муниципалитета.

За победу в соревнованиях боролись 25 команд юнармейцев. Ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки в строевой подготовке и оказании первой помощи, а также знание отечественной истории.

В результате победу одержали отряд «Варяг» из гимназии № 7 и отряд «Атом 11» из школы № 11. Эти команды будут представлять Подольск на региональном этапе игры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил региональное движение «Волонтеры Подмосковья» с пятилетием и поблагодарил добровольцев за их труд.