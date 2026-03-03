Оздоровительная кампания охватит более 400 тыс. детей в Подмосковье в 2026 году
В Подмосковье в 2026 году в оздоровительных лагерях отдохнут 400 тыс. детей
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
В Подмосковье в этом году оздоровительная кампания охватит свыше 400 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, передает Министерство социального развития Московской области.
Смены организуют более чем на 1 тыс. площадок, в том числе в оздоровительных центрах, палаточных лагерях и школах.
Детям из малообеспеченных семей, детям участников спецоперации, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены бесплатные путевки. Также некоторые категории смогут оформить частичную или полную компенсацию стоимости путевки. В их числе дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети с инвалидностью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что бойцам спецоперации нужно оперативно предоставлять льготы.