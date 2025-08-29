Памятное мероприятие в честь 85-летия песни «Смуглянка» провели в Химках
В Химках отметили 85-летие песни «Смуглянка»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Памятное мероприятие в честь 85-летия песни «Смуглянка» провели у Дома культуры «Брехово» в Химках. Основой программы творческого вечера стали сама композиция и история ее создания.
В округе реализуется масштабная патриотическая программа. Ее важность отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.
Песня «Смуглянка» была написана в 1940 году. Ее слова написал поэт Яков Шведов, а музыку — композитор Анатолий Новиков.
«Когда звучит "Смуглянка", мы сразу ощущаем связь с героическим прошлым нашей страны. Такие песни объединяют поколения и позволяют хранить память в живом и понятном формате», – отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками областного отделения Движения Первых.