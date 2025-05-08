Памятный знак «Адвокатам Подмосковья — участникам Великой Отечественной войны» открыли в Подольске в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Объект открыли на территории сквера 200-летия округа. В рамках церемонии также прошло возложение цветов и посадка саженцев деревьев.

В число правозащитников-фронтовиков Подмосковья вошли более 100 жителей Подольска.

На закладном камне размещен QR-код, по которому можно перейти в архив с материалами об адвокатах региона, прошедших войну.

«Огромная благодарность руководству города за помощь и поддержку. Не забудем ни одного имени, ни одной судьбы героев!» - сказал президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.

Ранее сообщалось, что в Подольске на домах ветеранов Великой Отечественной войны разместили именные таблички.